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Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий

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Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий - фото 1
В наявності
КОД 80931897
399
Продавець товару: ТОВ «Епіцентр К»
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Безкоштовна доставка на відділення та на поштомати Meest!
Пропозиція діє до 30.06.2021 Детальніше
Основні характеристики
  • Асортимент:  Outlet
  • Стать:  дитячі, для хлопчиків
  • Гарантія:  від виробника
Всі характеристики
Умови обміну і повернення товару

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Характеристики
  • Асортимент:  Outlet
  • Базовий колір:  жовтий, синій
  • Категорія:  Біг

Основні характеристики Pro Touch 239624-902050

Додаткова інформація

  • Розмір виробника:  EUR 34
  • Довжина устілки:  21,5 см
  • Матеріал верху:  еко-шкіра, текстиль
  • Колір виробника:  синьо-жовтий
  • Країна-виробник:  Китай
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником.
Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.
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Фото Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий

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Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий
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Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий

399 ₴/пар

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