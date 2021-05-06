Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий
В наявності
КОД 80931897
399
Продавець товару: ТОВ «Епіцентр К»
Основні характеристики
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Характеристики
Основні характеристики Pro Touch 239624-902050
- Ціна: 399 ₴/пар
- Бренд: Pro Touch
- Модель: Amsterdam IV VLC JR
- Стать: дитячі, для хлопчиків
- Розмір EUR: 34
Додаткова інформація
- Розмір виробника: EUR 34
- Довжина устілки: 21,5 см
- Матеріал верху: еко-шкіра, текстиль
- Колір виробника: синьо-жовтий
- Країна-виробник: Китай
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником.
Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.
Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.
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Кросівки Pro Touch Amsterdam IV VLC JR 239624-902050 р.EUR 34 синьо-жовтий
399 ₴/пар
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