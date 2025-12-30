Епіцентр

Епіцентр – партнер державної програми «єВідновлення» – пропонує найбільший асортимент: будівельні матеріали, товари для саду, спорттовари, ноутбуки, посуд і побутова хімія, меблі, книги, дитячі товари і коляски, шкарпетки, сантехніка та автотовари за найкращою ціною в Україні. В Епіцентрі є безліч вигідних пропозицій зі знижками по промокоду, акції та великі розпродажі, завдяки чому можна вигідно купити Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Air Pods 4.

Відвідавши каталог продукції, Ви знайдете найвідоміші бренди в групах: інструменти, будматеріали, побутова техніка та електроніка, а також доступні пропозиції від українського виробника і внутрішніх торгових марок. У розділі кліматична техніка представлені товари, за допомогою яких можна створити комфортну атмосферу як спекотним літом, так і взимку. Тут Ви знайдете зволожувачі повітря, обігрівачі та мийки повітря, тепловентилятори.

У категорії товари для дому можна вибрати прапор України, текстиль, рушник, килим та атрибутику для створення затишку: аромадифузори, рамки для фото, а також подарунки і сувеніри. Каталог дитячі іграшки пропонує величезний вибір подарунків: іграшки для малюків, іграшки на радіокеруванні, конструктори, ляльки та дитячі настільні ігри, електротранспорт.

Крім господарських товарів та будматеріалів на сайті можна замовити продукти, напої та дитяче харчування. Користувачі часто шукають: картон, кошики, фільтри, піна, масло, сушилки, контейнери, коробки, тример, кутники, плівки, органайзери, кришки, сіль, вішалки, дошки, воск, вінілова плитка, колеса, скло, котушки, розпилювачі, підставки, скребки, ящики, ємності, диспенсери, петлі, панелі, завіси, килимки, пензлики, зарядні пристрої, наклейки, гачки, форми, папір, фольга, кронштейни, муфти, щітки, заглушки.

У нас доступні основні характеристики і технічні властивості продукції, представлені оригінальні фото та відеоогляди, а також корисні тематичні статті та актуальні відгуки про Епіцентр. Епіцентр (27.ua) має безліч точок обслуговування покупців по всій території України, тому крім адресної доставки, Ви можете забрати своє замовлення в найближчому центрі видачі товару в Києві, Чабанах, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові та інших великих містах України. Для покращення комерційних показників усі постачальники та продавці маркетплейсу можуть запускати рекламу на сайті epicentrk.ua.

На сайті завжди доступний до покупки якісний товар, наприклад: склянки, тарілки, духові шафи, термоси, ігрові крісла, шафи купе, ліжка, стільці, чашки, зворотний осмос, роутери WiFi, смартфон, телевізор, холодильник, пральна машина, гідромасажний бокс, витяжка, кавомашина, бойлер, морозилка, швейна машина, фарба, кондиціонер, люстра, розетка, перфоратори, вентилятор, дивани, матрац, кухня, плитка, керамічна плитка, плитка на кухню, шпалери, постільна білизна, кросівки, велосипеди, іграшки, посудомийна машина, душові кабіни, ванни, ламінат, сходи алюмінієві, шини для авто, літні шини, автокрісла, генератори, бензопили, електропили, та інші популярні в Інтернеті позиції.