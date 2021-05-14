Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм
В наличии
46.90
Тип товара: плинтус
Оттенок: белый
Продавец товара: ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
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- Коллекция: SAN DECOR Comfort
- Глубина: 21 мм
- Высота: 56 мм
- Материал плинтуса: ПВХ
- Покрытие поверхности: матовый
- Назначение: для балкона, для ванной комнаты, для дачи, для деревянного пола, для ковролина, для коридора, для кухни, для линолеума, для офиса, для паркета, для плиточного пола, для санузла, под ламинат
- Страна-производитель: Украина
- Гарантия: от производителя
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Характеристики
- Модель: Comfort 219
- Размер: 2500х56х21 мм
Основные характеристики Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм
- Цена: 46.90 ₴/шт.
- Тип товара: плинтус
- Бренд: SAN DECOR
- Страна-производитель: Украина
Дополнительная информация
- Коллекция: SAN DECOR Comfort
- Материал плинтуса: ПВХ
- Покрытие поверхности: матовый
- Оттенок: белый
- Назначение: для балкона, для ванной комнаты, для дачи, для деревянного пола, для ковролина, для коридора, для кухни, для линолеума, для офиса, для паркета, для плиточного пола, для санузла, под ламинат
Технические особенности
- Наличие кабельного канала: с кабель-каналом
- Конструкция: из 2 элементов
- Конфигурация: европлинтус
- Особенности конструкции плинтуса: наличие мягких краев
- Тип крепления: дюбель-гвоздь
Комплектация
- Количество в упаковке: 1 шт.
Размеры и вес
- Высота: 56 мм
- Глубина: 21 мм
- Длина: 2500 мм
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
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Фото Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм
Все отзывы (1) Написать отзыв
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Ліля
На фоні яскраво-салатової стіни виглядає красиво! Я дуже задоволена.Преимущества:
Хороший і якісний товар.Недостатки:
Не має.
Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм
46.90 ₴/шт.
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