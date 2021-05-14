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Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм

Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм - фото 1
В наличии
46.90
Тип товара: плинтус
Оттенок: белый
Продавец товара: ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
  • Коллекция:  SAN DECOR Comfort
  • Глубина:  21 мм
  • Высота:  56 мм
  • Материал плинтуса:  ПВХ
  • Покрытие поверхности:  матовый
  • Назначение:  для балкона, для ванной комнаты, для дачи, для деревянного пола, для ковролина, для коридора, для кухни, для линолеума, для офиса, для паркета, для плиточного пола, для санузла, под ламинат
  • Страна-производитель:  Украина
  • Гарантия:  от производителя
Все характеристики
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Характеристики
  • Модель:  Comfort 219
  • Размер:  2500х56х21 мм

Основные характеристики Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм

  • Цена:  46.90 ₴/шт.
  • Тип товара:  плинтус
  • Бренд:  SAN DECOR
  • Страна-производитель:  Украина

Дополнительная информация

Технические особенности

  • Наличие кабельного канала:  с кабель-каналом
  • Конструкция:  из 2 элементов
  • Конфигурация:  европлинтус
  • Особенности конструкции плинтуса:  наличие мягких краев
  • Тип крепления:  дюбель-гвоздь

Комплектация

  • Количество в упаковке:  1 шт.

Размеры и вес

  • Высота:  56 мм
  • Глубина:  21 мм
  • Длина:  2500 мм
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
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Фото Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм

Все отзывы (1) Написать отзыв
  • Ліля

    На фоні яскраво-салатової стіни виглядає красиво! Я дуже задоволена.

    Преимущества:

    Хороший і якісний товар.

    Недостатки:

    Не має.

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Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм
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Плинтус SAN DECOR Comfort 219 белый 2500х56х21 мм

46.90 ₴/шт.

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