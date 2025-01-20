Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
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Готов к отправке
КОД 40629068
Зроблено в Україні
1 399 ₴/шт.
+ 13.99 балла
Основные характеристики
- Бренд:
- Диаметр трубы:
- 20
- Ширина сидения:
- 36 см
- Гарантия:
- 12 мес.
Все характеристики
Характеристики Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
Основные характеристики Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
- Цена:1 399 ₴/шт.
- Бренд:
- Модель:
- MED-05-001
- Материал:
- пластик,
- алюминий
- Тип принадлежностей:
- ступени
Технические особенности
- Особенности:
- двойная конструкция ступенек; наконечники из резины (предотвращают скольжение по гладкой или влажной поверхности)
- Максимальная нагрузка:
- 120 кг
- Диаметр трубы:
- 20
- Ширина сидения:
- 36 см
Размеры и вес
- Вес:
- 3,5 кг
- Размеры:
- 50x36x42 см
Дополнительная информация
- Цвет производителя:
- серый
- Гарантия:
- 12 мес.
Габариты упаковкиЭтот товар состоит из 1 упаковки
- Упаковка №1 (ВхШхГ):420x360x500 мм
- Вес упаковки №1:3500 г
Фото Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
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Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
1 399 ₴/шт.