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Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные

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Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные - фото 1
Готов к отправке
КОД 40629068
Зроблено в Україні
1 399 ₴/шт.
+ 13.99 балла
Продавец товара:ООО «Эпицентр К»
ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
    • Бренд:
    • Диаметр трубы:
      • 20
    • Ширина сидения:
      • 36 см
    • Гарантия:
      • 12 мес.
Все характеристики
Условия обмена и возврата товара
Характеристики Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные

  • Основные характеристики Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные

    • Цена:
      1 399 ₴/шт.
    • Бренд:
    • Модель:
      • MED-05-001
    • Материал:
      • пластик,
      • алюминий
    • Тип принадлежностей:
      • ступени

  • Технические особенности

    • Особенности:
      • двойная конструкция ступенек; наконечники из резины (предотвращают скольжение по гладкой или влажной поверхности)
    • Максимальная нагрузка:
      • 120 кг
    • Диаметр трубы:
      • 20
    • Ширина сидения:
      • 36 см

  • Размеры и вес

    • Вес:
      • 3,5 кг
    • Размеры:
      • 50x36x42 см

  • Дополнительная информация

    • Цвет производителя:
      • серый
    • Гарантия:
      • 12 мес.

  • Габариты упаковки

    Этот товар состоит из 1 упаковки
    • Упаковка №1 (ВхШхГ):
      420x360x500 мм
    • Вес упаковки №1:
      3500 г
Фото Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные - фото 1
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Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные - фото 1
оставить отзыв
Ступени для ванны MEDOK MED-05-001 двойные
1 399 ₴/шт.

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