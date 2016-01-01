Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)

Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4) - фото 1
Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4) - фото 2
КОД 002747830
Основные характеристики
Объем памяти:
2 ГБ
Разрядность шины:
128 бит
Бренд:
AFOX
Тип охлаждения:
активное
Гарантия:
24 мес.
Условия обмена и возврата товара

Характеристики Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)

Обмен и возврат:
14 дней со дня покупки
Формфактор:
ATX

Основные характеристики Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)

Графический чип:
Geforce GT740
Объем памяти:
2 ГБ
Разрядность шины:
128 бит
Производитель чипа:
nVidia GeForce
Бренд:
AFOX
Тип упаковки:
Box
Тип памяти:
GDDR5
Разъемы:
Частота чипа:
1058 МГц
Назначение видеокарты:
обычная
Максимально поддерживаемое разрешение:
2560 x 1600
Интерфейс:
PCI-Express x16 3.0
Поддержка API:
  • DirectX 11
  • OpenGL 3.5
Тип охлаждения:
активное
Вид охлаждения:
кулер + радиатор
Частота памяти видеокарты:
5000 МГц
Минимально необходимая мощность БП:
300 Вт
Дополнительное питание:
8 pin
Комплектация:
  • диск с драйверами
  • гарантийный талон
  • краткое руководство
  • видеокарта
Длина:
146 мм
Страна-производитель:
Китай
Гарантия:
24 мес.

Габариты упаковки

Этот товар состоит из 1 упаковки
Упаковка №1 (ВхШхГ):
70x220x350 мм
Вес упаковки №1:
1000 г
Фото Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)
