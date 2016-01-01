Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)
Нет в наличии
КОД 002747830
Характеристики Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)
- Обмен и возврат:
- 14 дней со дня покупки
- Формфактор:
- ATX
Основные характеристики Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)
- Графический чип:
- Geforce GT740
- Объем памяти:
- 2 ГБ
- Разрядность шины:
- 128 бит
- Производитель чипа:
- nVidia GeForce
- Бренд:
- AFOX
- Тип упаковки:
- Box
- Тип памяти:
- GDDR5
- Частота чипа:
- 1058 МГц
- Назначение видеокарты:
- обычная
- Максимально поддерживаемое разрешение:
- 2560 x 1600
- Интерфейс:
- PCI-Express x16 3.0
- Поддержка API:
- DirectX 11
- OpenGL 3.5
- Тип охлаждения:
- активное
- Вид охлаждения:
- кулер + радиатор
- Частота памяти видеокарты:
- 5000 МГц
- Минимально необходимая мощность БП:
- 300 Вт
- Дополнительное питание:
- 8 pin
- Комплектация:
- диск с драйверами
- гарантийный талон
- краткое руководство
- видеокарта
- Длина:
- 146 мм
- Страна-производитель:
- Китай
- Гарантия:
- 24 мес.
Габариты упаковкиЭтот товар состоит из 1 упаковки
- Упаковка №1 (ВхШхГ):
- 70x220x350 мм
- Вес упаковки №1:
- 1000 г
Фото Видеокарта AFOX Geforce GT740 DVI-HDMI-VGA 2GB GDDR5 128bit (AF740-2048D5L4)
