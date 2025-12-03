Епіцентр К 05.12.2025

Добрий день. Якщо Ви виявили у придбаному товарі виробничий або інший недолік, або припускаєте його наявність, будь ласка, зверніться в найближчий авторизований виробником сервісний центр для проведення перевірки якості товару, налаштувань, або встановлення причин несправності, гарантійного ремонту в разі виявлення недоліків товару. Список АСЦ в Україні Ви можете знайти на упаковці, в гарантійному талоні, а також на офіційному сайті виробника.