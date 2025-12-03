Перейти на українську версію сайту?

Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ)

7
  • Основная информация
  • Характеристики
  • Все вопросы и отзывы (9)
  • Наличие товара в магазинах (456)
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 1
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 2
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 3
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 1
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 2
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 3
В наличии
КОД 70228110
Бесплатная доставка
в почтоматы Эпицентр
10% для бізнесу з Visa Business Go
-5% для бізнесу з VISA
1 386 ₴/шт.
+ 13.86 балла
Оплата частями или кредит
  • 6
Продавец товара:
ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
Бренд:
Страж
Область применения:
отопление
Комплектация группы:
газосигнализатор
Гарантия:
12 мес.
Страна-производитель:
Украина
Все характеристики
Условия обмена и возврата товара

Характеристики Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ)

Обмен и возврат:
14 дней со дня покупки
Тип установки:
настенный

Основные характеристики Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ)

Цена:
1 386 ₴/шт.
Бренд:
Страж
Модель:
S50BK New
Комплектация группы:
газосигнализатор
Область применения:
отопление
Материал корпуса:
пластик
Дополнительные характеристики:
  • уровень звукового сигнала тревоги на расстоянии 1 м – не менее 85 дБ
  • порог срабатывания по угарному газу (СО) – 0,005 % (50 ppm)
  • порог срабатывания по превышению температуры +55 С°
  • порог срабатывания по метану (СН4) – 0,5 % (10 % НКПР)
  • питание от сети переменного тока 110 В - 220 В
  • класс по степени электрозащиты – II
  • выходы управления внешними устройствами отсутствуют
  • время срабатывания сигнализации: на метан – не более 30 с; на угарный газ – не более 60 с
  • время срабатывания на метан во время прогрева – не более 300 с
  • время прогрева – не более 30 мин
Комплектация:
  • инструкция
  • сигнализатор
  • упаковка
Высота:
5,5 см
Ширина:
12 см
Длина:
8,5 см
Страна-производитель:
Украина
Гарантия:
12 мес.

Габариты упаковки

Этот товар состоит из 1 упаковки
Упаковка №1 (ВхШхГ):
60x90x150 мм
Вес упаковки №1:
250 г
Фото Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ)
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 1
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 2
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 3

Отзывы и вопросы

1(1)
2(2)
3(0)
4(1)
5(3)

3,4

оценок (7)

через 3 месяца эксплуатации сломался. Пищит даже на улице-хотя может воздух уже совсем плохой..

Добрий день. Якщо Ви виявили у придбаному товарі виробничий або інший недолік, або припускаєте його наявність, будь ласка, зверніться в найближчий авторизований виробником сервісний центр для проведення перевірки якості товару, налаштувань, або встановлення причин несправності, гарантійного ремонту в разі виявлення недоліків товару. Список АСЦ в Україні Ви можете знайти на упаковці, в гарантійному талоні, а також на офіційному сайті виробника.

Датчик попрацював кілька місяців - і здох , почав безперервно пищати. Така сама ситуація у всіх сусідів, які ним користувалися.

Преимущества:
Голосно пищить
Недостатки:
Перестав працювати через кілька місяців роботи

можливо брак

Недостатки:
Не працює. Беззупину сигналізує, навіть на відкритому просторі.

аналогічно

Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ) - фото 1
7
Сигнализатор газа Страж S50BK New (Метан + Чадный газ)
1 386 ₴/шт.

Популярные запросы

Комплектующие для котлов и вспомогательное оборудование Страж
Газосигнализатор